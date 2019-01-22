Угонщик самолета не смог объяснить причину своего поступка

41-летний Павел Шаповалов, подозреваемый в захвате воздушного судна во вторник днем, официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном Комитете России.
В ближайшие дни следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте, так же Шаповалову будет предъявлено обвинение по статье 211 УК РФ «Угон воздушного судна». Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.
«Следователями завершен осмотр воздушного судна, изъятые биологические образцы направлены на исследование.
Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете не обнаружено», — заявил официальный представитель СКР.
По его словам, допрошены все взрослые пассажиры и члены экипажа рейса «Сургут – Москва», изъяты записи камер видеонаблюдения.
Во время допроса Шаповалов заявил, что не проносил на борт лайнера оружие. При этом он не смог объяснить, зачем потребовал направить самолет в Афганистан.
Еще одна группа проводит обыск по месту жительства подозреваемого, допрашивает его родственников и соседей.
Как сообщается на сайте аэрофлота, рейс уже вылетел из Ханты-Мансийска в Москву, его прибытие ожидается в 01:07 мск.