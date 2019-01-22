Угонщик самолета не смог объяснить причину своего поступка

41-летний Павел Шаповалов, подозреваемый в захвате воздушного судна во вторник днем, официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном Комитете России.

В ближайшие дни следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте, так же Шаповалову будет предъявлено обвинение по статье 211 УК РФ «Угон воздушного судна». Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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«Следователями завершен осмотр воздушного судна, изъятые биологические образцы направлены на исследование.

Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете не обнаружено», — заявил официальный представитель СКР.

По его словам, допрошены все взрослые пассажиры и члены экипажа рейса «Сургут – Москва», изъяты записи камер видеонаблюдения.

Во время допроса Шаповалов заявил, что не проносил на борт лайнера оружие. При этом он не смог объяснить, зачем потребовал направить самолет в Афганистан.

Еще одна группа проводит обыск по месту жительства подозреваемого, допрашивает его родственников и соседей.

Как сообщается на сайте аэрофлота, рейс уже вылетел из Ханты-Мансийска в Москву, его прибытие ожидается в 01:07 мск.

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