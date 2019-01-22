СК возбудил дело после захвата россиянином самолета

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

По предварительным данным, пассажир в состоянии опьянения попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. При этом мужчина заявлял, что у него при себе имеется оружие. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее 22 января сообщалось, что лайнер захватил 42-летний пассажир и потребовал лететь в Афганистан. Его задержали. Оружия или взрывчатки при нем обнаружено не было.

Самолет, следовавший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:25, и на его борт сразу поднялись представители силовых структур. Они вывели мужчину, а полицейские начали опрашивать всех пассажиров.

Аэропорт Ханты-Мансийска закрыт для входа пассажиров и провожающих.