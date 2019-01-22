Захваченный российский самолет приземлился

Захваченный психически больным пассажиром самолет, следовавший по маршруту Сургут — Москва, приземлился в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, авиалайнер отогнали на дальнюю стоянку аэропорта.

В аэропорту Ханты-Мансийска перед посадкой захваченного самолета эвакуация не проводилась. Об этом сообщили «Интерфаксу» в VIP-зале аэропорта. Собеседник агентства отметил, что ситуация спокойная.

Ранее 22 января стало известно, что некий Павел Ш. захватил самолет. Ему 41 год, он сидел на месте 14А. Сообщается, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.

Пассажир в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан.

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