Экипаж захваченного самолета рассказал о действиях во время угона

Экипаж самолета, который 22 января попытался захватить житель Сургута Павел Шаповалов, рассказал о своих действиях в экстренной ситуации. Об этом сообщает Russia Today.

«Экипаж воздушного судна сохранял полное спокойствие. Когда мы получили информацию, что самолет захвачен, приступили к сбору данных по запасным аэродромам и отправили информацию в центр управления полетами "Аэрофлота". <...> Мы сообщили ему (захватчику), что топлива нам не хватит до аэропорта его следования и согласовали с ним возможность посадки в Ханты-Мансийске для дозаправки», — рассказали члены экипажа.

Пилоты подчеркнули, что им запрещено покидать кабину, если есть угроза ее захвата, поэтому во время рейса они не общались с угонщиком напрямую и передавали информацию через бортпроводников. По словам одного из пилотов, пассажиры чувствовали себя спокойно и не до конца понимали, что происходит.

Пилотам приходилось сталкиваться с такими ситуациями в теории. По их словам, существуют четкие инструкции действий в нештатных ситуациях, которым экипаж и следовал.

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22 января один из пассажиров лайнера, следовавшего по маршруту Сургут — Москва, потребовал развернуть воздушное судно и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, при задержании этот факт не подтвердился.

Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за порчу имущества 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов. Его заключили под стражу на два месяца.

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