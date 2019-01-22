Допрос угнавшего самолет россиянина попал на видео

Следственный комитет показал кадры допроса россиянина, подозреваемого в угоне самолета. Видео во вторник, 22 января, опубликовано в группе ведомства в WhatsApp.

На кадрах видно, как следователь допрашивает 41-летнего Павла Шаповалова, тот отвечает на вопросы, опустив голову и не глядя в камеру.

Как сообщалось ранее, во вторник днем пьяный Шаповалов попытался прорваться в кабину пилотов самолета, следовавшего из Сургута в Москву, и потребовал изменить курс следования лайнера. При этом мужчина заявлял, что у него при себе имеется оружие. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

В отношении Шаповалова возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

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