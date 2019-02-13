«Аэрофлот» признан четвертой авиакомпанией в мире по цифровизации

«Аэрофлот» вот уже два года подряд занимает четвертое место в рейтинге компании Bain&Company по цифровизации среди авиакомпаний мира. Об этом в интервью телекомпании «Вести 24» заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «У нас есть все шансы подняться по этим ступенькам, так как мы видим что делают наши конкуренты», — подчеркнул глава компании.

В этом году «Аэрофлот» совместно с ФНС запустил проект «Витрина данных налогового мониторинга», который позволяет налоговой инспекции в режиме онлайн контролировать качество подготовки налоговых деклараций, отслеживать результаты контрольных процедур, получать сведения о начислениях в бюджеты всех уровней. «Налоговая инспекция наблюдает все наши первичные документы, не приходя к нам, — рассказал Виталий Савельев. — Мы видим кто к нам зашел и что он смотрит. Это очень большая работа. Уникальная вещь».

Глава компании подчеркнул, что уровень проекта «Витрина данных» выше чем у иностранных конкурентов. С помощью этого проекта были значительным образом оптимизированы трудозатраты и сокращены издержки — у инспекторов ФНС отпала необходимость физически посещать офис авиаперевозчика, а специалисты «Аэрофлота» перестали отвлекаться от основных обязанностей.

В 2017 году «Аэрофлот» перешел на систему SAP HANA. В результате автоматизированная отчетность поднялась в семь раз. В автоматическом режиме обрабатывается около 30 миллионов документов в месяц. «У нас практически нет бумаг», — подчеркнул глава «Аэрофлота». Совокупность деятельности многих компьютерных систем «Аэрофлота» позволила авиакомпании сократить оборачиваемость одного самолета в аэропорту с одного часа 20-30 минут до 40-45 минут. «Это то, что называется коэффициентом полезного действия», — заметил Виталий Савельев.

Переход на систему Hub Control ЦУП позволил специалистам «Аэрофлота» в реальном времени видеть полностью все наземные средства авиакомпании — более 2500 объектов в поле. «Мы видим где наши тягачи, элефанты, обливальные машины, автобусы, как это все движется», — подчеркнул Виталий Савельев. Кроме того, «Аэрофлот» в режиме онлайн отслеживает загрузку рейсов. «У менеджеров свой планшет — монитор руководителя. Есть планшет и у стюардесс, которые видят всю информацию о каждом конкретном пассажире — какое питание заказано, где и когда человек делает пересадку, все его стыковки, с детьми пассажир или нет, видит система и детей без сопровождения взрослых. В конце полета стюардесса просто пальцем подписывает отчет и его отсылает. Пилоты видят на своем планшете весь самолет», — рассказал глава авиаперевозчика.

