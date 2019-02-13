«Аэрофлот» и ФНС рассказали Медведеву о совместном цифровом проекте

Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев представили председателю правительства России Дмитрию Медведеву цифровой проект «Витрина данных налогового мониторинга», следует из пресс-релиза перевозчика.

«Аэрофлот» в 2018 году запустил цифровую платформу «Витрина данных» для участия в налоговом мониторинге — новую форму контроля для крупнейших налогоплательщиков. ФНС России выступила идеологом проекта и предоставляла авиакомпании необходимую помощь. Создано виртуальное «рабочее место» с помощью которого специалисты ФНС получили онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности компании, вплоть до первичных документов. Система также позволяет контролировать качество подготовки налоговых деклараций, отслеживать результаты контрольных процедур, получать сведения о начислениях в бюджеты всех уровней.

Проект «Витрина данных налогового мониторинга» позволил компании оптимизировать трудозатраты и сократить издержки. У инспекторов ФНС отпала необходимость физически посещать офис авиаперевозчика, а специалисты «Аэрофлота» перестали отвлекаться от основных обязанностей. За 2018 год число запросов налоговых органов снизилось на 33 процента, а количество бумажных документов для ФНС России уменьшилось в четыре раза. Компания сумела сократить сроки подготовки годовой налоговой отчетности на два месяца.

В ближайшие два года перевозчик планирует интегрировать платформу с личным кабинетом налогоплательщика и с производственными ИТ-системами, а затем — использовать технологии искусственного интеллекта для построения прогнозных моделей налоговых обязательств.

Осенью 2018 года «Аэрофлот» за «Витрину данных налогового мониторинга» получил премию, учрежденную РСПП и компанией PwC за налоговый проект года. В начале 2019 года профессиональное сообщество ИТ-директоров России Global CIO присудило «Витрине данных» победу в номинации «Информационные технологии для финансовой службы». В рейтинге Bain&Company российский перевозчик вот уже два года подряд занимает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний мира.

В интервью телеканалу «Вести 24» генеральный директор компании Виталий Савельев подчеркнул, что в результате совокупных мер по цифровизации управленческих процессов «Аэрофлоту» удалось сократить оборачиваемость одного самолета в аэропорту с однорго часа 30 минут до 40-45 минут. По словам Виталия Савельева, планшет теперь есть у каждого сотрудника компании — от менеджеров до стюардесс и обслуживающего персонала аэропортов, на которых в режиме онлайн можно детально отслеживать все технологические и управленческие процессы авиаперевозчика.