«Аэрофлот» вновь получил премию GQ Travel Awards

«Аэрофлот» второй год подряд получил звание лучшей российской авиакомпанией в рамках премии GQ Travel Awards, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В «Аэрофлоте» отмечают, что премию GQ Travel Awards отличает от других конкурсов то, что победителей в разных номинациях выбирает не профессиональное жюри или редакция, а читатели журнала GQ, которые голосуют на сайте издания. В 2019 году голосование проходило по 17 номинациям в течение нескольких месяцев.

Церемония награждения номинантов премии GQ Travel Awards 2019 состоялась 15 марта в Москве.

Статус «Аэрофлота» также подтверждают наиболее авторитетные рейтинги — «четыре звезды» от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также «пять звезд» американской авиационной ассоциации APEX, который имеют лишь 25 глобальных авиаперевозчиков.