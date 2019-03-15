«Аэрофлот» нашел способ снижать цены на билеты

Вылет по расписанию, без ожидания опоздавших пассажиров, делает дешевле цены билеты. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев.

По его словам, некоторое время назад «Аэрофлот» заставил пассажиров выполнять требования, связанные с посадкой на борт воздушного судна вовремя. «Год с небольшим мы были на 26-м месте в Европе по пунктуальности. Мы все время кого-то ждали. Из-за этого у нас самолет проводили в воздухе по 10,5 часов. Сейчас, если пассажир не пришел за 20 минут до вылета, то все, он уже никуда не улетит», — рассказал гендиректор авиакомпании.

«Мы никогда не закрываем гейт раньше, чем за 20 минут. Везде стоят камеры, все четко фиксируется. Благодаря строгому соблюдению правил мы вторые в Европе и пятые в мире по пунктуальности. И теперь наши самолеты проводят в воздухе по 12 часов в сутки. А чем больше самолет летает, тем дешевле летный час и, соответственно, дешевле билеты для пассажиров», подчеркнул он сказал Савельев.

Группа «Аэрофлот» планирует к 2023 году довести пассажиропоток до 90-100 миллионов пассажиров. Этого результат группа намерена достигнуть в том числе и за счет максимально низких для россиян цен на авиабилеты.