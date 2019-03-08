«Аэрофлот» поздравил женщин с 8 марта в стихах

Авиакомпания «Аэрофлот» приготовила особое поздравление женщинам, которым выпало отметить праздник 8 Марта на борту самолетов авиаперевозчика, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

В этот день пассажиркам по громкой связи посвящают стихи, отобранные по итогам конкурса, проведенного среди подписчиков страницы авиакомпании во ВКонтакте.

«Преподносить 8 Марта подарок в виде стихов и цветов женщинам, которые путешествуют нашими рейсами — одна из добрых традиций "Аэрофлота"», — признался генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. «Присоединяюсь к своим коллегам и от имени всех мужчин авиакомпании поздравляю представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Желаю здоровья и любви, весеннего солнца и тепла, а также приятных путешествий с Аэрофлотом!», — подытожил он.

Всего на конкурс было направлено более 900 стихотворений, присланных из разных городов России. Жюри из представителей «Аэрофлота» тайным голосованием отобрало троих финалистов. Во втором этапе конкурса вновь приняли участие подписчики аккаунта «Аэрофлота», но уже в роли критиков.

По результатам, был назван победитель, набравший наибольшее число голосов. Им оказалось четверостишие, которое прислал Даниил Баженов. Победителю помимо признания его поэтического таланта будет вручен сертификат на два лица на перелет туда-обратно классом Эконом в любой город маршрутной сети «Аэрофлота».