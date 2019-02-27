Нелицензированная бизнесвумен решила судиться с «Аэрофлотом»

В Национальной службе новостей состоялась пресс-конференция, в ходе которой профессиональная перевозчица породистых животных Ларси Тали вместе со своими защитниками заявили о намерении подать иск против «Аэрофлота». Ларси Тали обвиняет авиаперевозчика в том, что 1 ноября 2018 года подопечные животные без нее улетели в Нью-Йорк, так как она их смогла сдать в багаж, а сама не прибыла вовремя на посадку. Прилетев в Нью-Йорк на следующий день Ларси Тали выяснила, что животные были отправлены в приют.

Перевозчица требует от «Аэрофлота» физически вернуть животных или компенсировать их стоимость в размере 7 тысяч евро и морального вреда на 2 миллиона рублей в связи с их утратой.

В «Аэрофлоте» «Ленте.ру» сообщили, что Ларси Тали оформила перевозку животных на рейс SU102 от 1 ноября 2018 года, однако на посадку не явилась по независящим от авиакомпании причинам, поэтому ей была переоформлена перевозка на следующий день. Однако, по информации авиакомпании, Ларси Тали, прибыв 2 ноября 2018 года в Нью-Йорк, миграционными властями США не была допущена в страну, ее депортировали в Россию в этот же день.

В Нью-Йорке, по данным «Аэрофлота», животные были направлены в питомник Ark Pet Oasis. По информации, полученной авиакомпанией от питомника, после получения необходимых ветеринарных документов и оплаты пребывания животных в питомнике в размере около 1,8 тысячи доллара США, они 9 ноября 2018 года были переданы проживающей в США Евгении Мясоедовой. При этом Ларси Тали вела переписку с работниками питомника и таким образом местонахождение и дальнейшие действия с собаками ей были хорошо известны.

На пресс-конференции Ларси Тали охарактеризовала свою деятельность как «нечистоплотный бизнес», который осуществляется незаконно, то есть без какого-либо лицензирования.

Между тем через Facebook распространилась информация, что Ларси Тали — это ненастоящее имя и фамилия перевозчицы, которая имела как минимум три псевдонима. В беседе с «Лентой.ру» представитель группы пострадавших от деятельности Ларси Тали Лариса Курбатова, заявила, что около 50 любителей животных сталкивались уже с этой перевозчицей и всякий раз с ней возникали какие-нибудь серьезные проблемы. Более того, Курбатова обращалась в правоохранительные органы с жалобами на перевозчицу, в рассмотрении которых ей было отказано.