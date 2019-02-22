«Аэрофлот» открыл продажу билетов на новых направлениях

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на собственные межрегиональные рейсы: Волгоград — Сочи — Волгоград и Краснодар — Симферополь — Краснодар. Это следует из пресс-релиза перевозчика. Полеты по новым направлениям начнутся со 2 июня 2019 года и будут выполняться на ежедневной основе. Обслуживать линии будут комфортабельные воздушные суда Boeing 737.

Новые линии «Аэрофлота» свяжут жителей Волгограда и Краснодара с самыми популярными российскими курортами черноморского побережья и предоставят беспрецедентные возможности для путешествий на Юг России без пересадок в аэропортах московского авиаузла.

Сейчас «Аэрофлот» выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах, в том числе по 54 российским маршрутам.

