В Москве состоится ежегодный форум гражданской авиации

В Гостином Дворе в Москве 24-25 апреля пройдет IV Международный форум SKYSERVICE 2019. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В 2019 году деловая часть форума будет проходить в несколько этапов: открывающее пленарное заседание, экспертная сессия и круглые столы.

На пленарном заседании, посвященном «Новым практикам и подходам к формированию доходов авиаотрасли», спикеры обсудят основные тренды развития рынка авиаперевозок: каким должен быть современный аэропорт, как изменились основные предпочтения авиапассажиров, что включает в себя непрофильный заработок аэропортов и какие технологии и инновационные решения сегодня разрабатывают и внедряют компании, работающие в авиаотрасли.

Затем состоится экспертная сессия «Сервис в российском небе», соорганизатором которой выступает партнер SKYSERVICE — информационно-аналитическое агентство «Авиапорт».

Продолжит деловую программу круглый стол «Рестораны как инструмент привлечения пассажиропотока в аэропорты» с участием представителей компании «Аэромар», президента Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Томаса Гуглера, президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева, представителей компании Gault & Millau и директора по маркетингу «Афиша-рестораны» Александра Сысоева.

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Завершит деловую часть форума круглый стол «Тренды гостиничного сервиса для путешественников», на котором эксперты обсудят основные механизмы повышения узнаваемости и корпоративных продаж отелей, а также инструменты достижения максимальной эффективности в работе с различными категориями клиентов в сфере гостиничного сервиса.

Также на площадке SKYSERVICE 2019 состоится несколько мероприятий, уже ставших традиционными: сертифицированное обучение бортпроводников по программе ISPY (курс повышения эффективности розничных продаж на бортах воздушных судов), кулинарные соревнования шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов Sky Delight Awards 2019 и церемония награждения победителей премии Sky Travel Awards 2019, в рамках которой популярные блогеры выберут лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов.

Помимо этого, участники форума смогут посетить выставку брендов, представленных в каталоге SkyShop, конкурс красоты среди бортпроводников Sky Lady, ярмарку вакансий авиационной индустрии и принять участие в многочисленных мастер-классах и тренингах.

Почетные гости Международного форума SKYSERVICE 2019 — Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», Владимир Джао, генеральный директор АО «Аэромар» и другие.

Организатором форума выступит «Аэромар» — ведущая российская компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказывающая весь комплекс сервисных услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации.

Международный форум SKYSERVICE 2019 — крупнейший Форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов.

В мае 2018 года в московском Гостином Дворе состоялся международный форум Skyservice. Событие проводилось с 15 по 16 мая, и основной темой второго дня стали национальные кухни разных стран мира как один из важнейших элементов гостеприимства в индустрии туризма.

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