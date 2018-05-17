Авиакомпании улучшат питание на борту

В московском Гостином Дворе состоялся международный форум Skyservice. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Событие проводилось с 15 по 16 мая, и основной темой второго дня стали национальные кухни разных стран мира как один из важнейших элементов гостеприимства в индустрии туризма.

Профессионалы продемонстрировала гостям приготовление национальных блюд в формате мастер-классов. Среди них были французский суп-пюре вишисуаз от шеф-повара компании «Аэромар» Тьерри Мона, пельмени по-амурски от обладателя бронзовой награды премии Sky Delight Awards 2018 Дениса Анищенко и различные блюда японской кухни от победителя премии Sky Delight Awards 2018 Масахиро Удо.

Также посетители стали свидетелями впервые проводимой «Президентской битвы» — кулинарного поединка между президентом Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Томасом Гуглером и президентом Национальной ассоциации кулинаров России Виктором Беляевым. Участники битвы приготовили три блюда из курицы, рыбы и говядины с использованием трех ингредиентов, которые выбрали добровольцы из зала.

Помимо мастер-классов и кулинарного сражения, на форуме проходила панельная дискуссия «Развитие индустрии гостеприимства России», в которой обсуждались вопросы совершенствования туристической отрасли в Москве, развития национальной кухни народов России и усовершенствование питания на борту самолетов.

Организатор мероприятия — крупнейшая в России кейтеринг-компания ЗАО «Аэромар».

На международном форуме SkyService 2018 в Гостином дворе обсудили основные тенденции маркетинга в цифровой экономике. Встреча началась с выступлений представителей ведущих компаний из разных отраслей на тему «Трансформации маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики».