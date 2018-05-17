Путешествия
 
Последние новости
В России нашли живущих за чертой бедности депутатов
Главный врач США спас человека в самолете
Застрявшая в унитазе общежития белка переполошила студентов
«Роскосмос» воскресил мертвый спутник ГЛОНАСС
Британцы нашли способ обойти запрет порно
Депутаты испугались бизнеса и дали задний ход
Российский полицейский изобразил боль и упал перед толкнувшим его пенсионером
Макаревич пожаловался на увольнение последнего почтальона в центре Москвы  
Голикова расплакалась после ухода из Счетной палаты
Россияне оценили работу Медведева во главе правительства
Новости партнеров

Авиакомпании улучшат питание на борту

Перейти в «Мою Ленту»

В московском Гостином Дворе состоялся международный форум Skyservice. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Событие проводилось с 15 по 16 мая, и основной темой второго дня стали национальные кухни разных стран мира как один из важнейших элементов гостеприимства в индустрии туризма.

Профессионалы продемонстрировала гостям приготовление национальных блюд в формате мастер-классов. Среди них были французский суп-пюре вишисуаз от шеф-повара компании «Аэромар» Тьерри Мона, пельмени по-амурски от обладателя бронзовой награды премии Sky Delight Awards 2018 Дениса Анищенко и различные блюда японской кухни от победителя премии Sky Delight Awards 2018 Масахиро Удо.

Также посетители стали свидетелями впервые проводимой «Президентской битвы» — кулинарного поединка между президентом Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Томасом Гуглером и президентом Национальной ассоциации кулинаров России Виктором Беляевым. Участники битвы приготовили три блюда из курицы, рыбы и говядины с использованием трех ингредиентов, которые выбрали добровольцы из зала.

Помимо мастер-классов и кулинарного сражения, на форуме проходила панельная дискуссия «Развитие индустрии гостеприимства России», в которой обсуждались вопросы совершенствования туристической отрасли в Москве, развития национальной кухни народов России и усовершенствование питания на борту самолетов.

Организатор мероприятия — крупнейшая в России кейтеринг-компания ЗАО «Аэромар».

На международном форуме SkyService 2018 в Гостином дворе обсудили основные тенденции маркетинга в цифровой экономике. Встреча началась с выступлений представителей ведущих компаний из разных отраслей на тему «Трансформации маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Авиакомпании сделают перелеты комфортнее
Дорогие рестораны накормят россиян за 990 рублей
Новое меню для пассажиров «Аэрофлота» создали в ходе конкурса шеф-поваров
Путешествия
Путешествия00:02 1 марта
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.

«Это проклятое место»

Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
10:3011 мая

Авиакомпании сделают перелеты комфортнее

13:0416 мая

Пилот перепутал аэропорт

12:2210 мая

Россиянка погибла на экскурсии в Черногории

Путешествия00:05Сегодня

«Представляешь, пять этажей только порно!»

Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
00:3616 мая

Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице

19:34 4 мая

Толстый енот сорвал рейс в Торонто

06:56Сегодня

В Таиланде туристы встанут на учет Минобороны

Путешествия00:10 8 мая

Нагнали шика

Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
18:5415 мая

Европейцев накормят блюдами времен голодомора

19:1915 мая

Мост в Крым разожжет аппетиты туристов

19:54 9 марта

В «Золотом треугольнике» Парижа откроют модный отель

Россия
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Российский полицейский изобразил боль и упал перед толкнувшим его пенсионером
Макаревич пожаловался на увольнение последнего почтальона в центре Москвы
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Голикова расплакалась после ухода из Счетной палаты
Россияне оценили работу Медведева во главе правительства
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Мусульман заставят поселить у себя коммунистов
Стало известно о наличии «Новичка» у немецких спецслужб
Британских школьников лишат часов
Трамп решил ввести санкции против России из-за договора о ракетах
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
У жителей Донбасса обнаружили желание вернуться во власть Киева
Президент Молдавии анонсировал закрытие офиса НАТО в стране
Эстонский муниципалитет утвердил флаг с изображением каннабиса
В Ереване нашли еще один повод перекрыть улицы
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Депутаты выступили за импичмент Порошенко
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Новое правительство России обсудит повышение пенсионного возраста
Депутаты испугались бизнеса и дали задний ход
Продавцы чистого воздуха
Бизнесмен Денис Романов о том, что инновации могут быть российскими
В России рекордно упали цены на гречку
В России нашли живущих за чертой бедности депутатов
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
Все материалы
Силовые структуры
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой
СК заявил о самоубийстве «русского Илона Маска»
ФСБ сорвала готовившиеся теракты на чемпионате мира по футболу
Рецидивистов заподозрили в пытках семьи покойного вице-губернатора Кубани
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Роскосмос» воскресил мертвый спутник ГЛОНАСС
«Китайская SpaceX» запустила первую ракету
Названа неожиданная опасность низкого заработка
Все материалы
Спорт
Диего МарадонаПервый после батьки
Марадона будет работать в Белоруссии. Как он до этого докатился?
Нападающий исполнил удар параллельно воротам в финале Лиги Европы
«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
«Атлетико» выиграл Лигу Европы
Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке
Месси признал превосходство «Реала» над «Барселоной»
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Все материалы
Культура
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
Соски в тиски
Отрезанные женские груди и мертвые дети — отвратительный и прекрасный фон Триер
Названы лучшие зомби-хорроры в истории
Раскрыт сюжет следующей части «Звездных войн»
Киркоров грязно выругался во время интервью о «Евровидении»
Лепсу запретили петь в Израиле
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Украинцам посоветовали и отсоветовали взорвать Крымский мост
Китаец нашел способ выуживать деньги у одиноких мужчин и попался
Карты Google отказались строить маршрут через Крымский мост
Репортаж о наркоферме оживил удирающий от камер парень с горшком
Все материалы
Ценности
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина
Люди начали вживлять куски металла в глаза для красоты
Россияне создали самозаряжающийся iPhone
Ким Кардашьян ответила за присвоение чужого наряда
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Пилот перепутал аэропорт
Авиакомпании улучшат питание на борту
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
В Таиланде туристы встанут на учет Минобороны
Все материалы
Из жизни
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Спасший миллионы детей донор ушел на покой
Семья нашла во дворе сейф с десятками тысяч долларов и отдала его соседям
Австралийка погналась за дешевизной и осталась с безвозвратно испорченной грудью
Трамп придумал способ есть бургеры на диете
Все материалы
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Подушка опасности
14 смертей и взорвавшийся завод: почему подушки безопасности Takata начали убивать людей
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
Голограмма жены войдет в оснащение будущих Hyundai
В Москве нашли помесь «ЗИЛа», «Роллс-Ройса» и «Кортежа»
1027-сильный Jeep Grand Cherokee разогнался до «сотни» за 2,7 секунды
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы