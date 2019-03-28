Летнее расписание «Аэрофлота» пополнится новыми маршрутами

С 31 марта компания «Аэрофлот» переходит на летнее расписание полетов. Оно будет действовать по 26 октября 2019 года, говорится в сообщении перевозчика.

В течение летнего сезона «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы по 159 маршрутам, 58 из которых — на территории России, 18 — в семи странах СНГ и 83 — в дальнем зарубежье. В целом география полетов авиакомпании охватит 54 страны.

В сообщении компании отмечается, что нынешний летний сезон пополнится новыми направлениями. В частности, будут открыты два новых внутренних направления: Краснодар — Симферополь и Волгоград — Сочи. Полеты на этих направлениях запланированы с 1 июня по 1 октября.

Также в новом сезоне продолжатся ежедневные полеты между Сочи и Симферополем. Работая на этих маршрутах, перевозчик выполняет задачу государственной важности — устанавливает прямое авиасообщение между регионами, минуя Москву.

Кроме того, нынешним летом «Аэрофлот» откроет полеты в два новых пункта: Марсель; и Пальма-де-Майорка. На линии между Москвой и Марселем будет выполняться пять рейсов в неделю, а в Пальма-де-Майорку - четыре раза в неделю.

Также в наступающем сезоне перевозчик возобновит рейсы по ряду традиционных летних направлений: Геленджик (21 рейс в неделю), Ираклион (14 рейсов в неделю), Сплит (7 рейсов в неделю).

По ряду существующих направлений число выполняемых полетов увеличится. Так, учитывая сезонный спрос, «Аэрофлот» запланировал обширную программу перевозок на курорты черноморского побережья. По сравнению с зимним расписанием 2018/2019 года частота рейсов в различные города значительно увеличится: Анапа (с 21 до 35 в неделю), Симферополь (с 28 до 84 в неделю), Сочи (с 70 до 77 в неделю).

Вырастет и количество рейсов и в другие города России: Абакан (с 5 до 7 в неделю), Ижевск (с 14 до 21 в неделю), Казань (с 54 до 56 в неделю), Калининград (с 35 до 42 в неделю), Минеральные Воды (с 28 до 35 в неделю), Нижний Новгород (с 35 до 42 в неделю), Саратов (с 28 до 42 в неделю), Ульяновск (с 14 до 21 в неделю), Якутск (с 5 до 6 в неделю).

Кроме того, «Аэрофлот» увеличит частоту полетов на многих зарубежных направлениях по сравнению с сезоном «Зима-2018/2019». В частности, на лето запланирован рост числа рейсов в ряд городов СНГ: Актобе (с 4 до 7 в неделю), Кишинев (с 2 до 7 в неделю),

Также увеличится число рейсов и в европейские столицы: Афины (с 14 до 21 в неделю), Будапешт (с 21 до 28 в неделю), Лондон (с 32 до 35 в неделю), Мадрид (с 14 до 21 в неделю), Тбилиси (с 11 до 14 в неделю), а также на курорты Европы: в Анталью (с 14 до 21 в неделю), Бургас (с 3 до 7 в неделю), Ларнаку (с 14 до 21 в неделю), Малагу (с 10 до 14 в неделю), Ниццу (с 9 до 16 в неделю), Салоники (с 4 до 7 в неделю), Тиват (с 7 до 14 в неделю).

В сообщении также отмечается, что с 1 июня количество рейсов в Сеул возрастет вдвое по сравнению с зимним сезоном - с 7 до 14 в неделю, в Пекин - с 14 до 21 рейса в неделю. Возрастет и число полетов в города Ближнего Востока и Азии: Бейрут (с 3 до 4 в неделю), Тегеран (с 5 до 7 в неделю), Улан-Батор (с 3 до 7 в неделю).

Увеличится и число рейсов в США: Вашингтон (с 1 до 3 в неделю), Нью-Йорк (с 14 до 21 в неделю).

Географию полетов Аэрофлота дополнит маршрутная сеть дочерних авиакомпаний.

«Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота») будет выполнять полеты по 59 направлениям. Среди них более сорока внутренних и зарубежных маршрутов из Санкт-Петербурга, в том числе Симферополь, Сочи, Тель-Авив, Рим, Милан, Ницца, Париж, Лондон, Берлин, Прага и другие. Из Шереметьево дочерний перевозчик будет летать еще по полутора десяткам направлений — в пункты России (в том числе дальневосточные города), Париж (аэропорт Орли), Ниццу, Денпасар и Коломбо.

На Дальнем Востоке авиакомпания «Аврора» будет выполнять рейсы под коммерческим управлением Аэрофлота еще по 20 маршрутам.

Низкобюджетная компания «Победа» развивает собственную уникальную программу полетов. Ее маршрутная сеть в летнем сезоне расширится до 120 направлений— как по России, так и за рубеж. В летнем расписании 2019 года группа «Аэрофлот» будет выполнять собственные регулярные полеты по 358 маршрутам (296 из них не повторяются) в 57 стран. Географию полетов дополнят 162 направления, по которым рейсы будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров «код-шеринга.



