Ряд карт «Аэрофлот бонус» дадут право провозить багаж по безбагажным тарифам

Участники программы «Аэрофлот бонус» элитарных категорий смогут бесплатно провозить багаж даже при покупке билетов по безбагажному тарифу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании.

В «Аэрофлоте» при этом уточнили, что количество мест багажа будет зависеть от статуса участника программы. Например, для владельцев «серебряных» и «золотых» карт предусмотрено одно место багажа (то же правило распространяется на участников программы SkyTeam уровней Elite Plus и Elite), а для обладателей «платинового» уровня — два.

Издание также напоминает, что 2 апреля «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» вводят безбагажные тарифы, предусматривающие провоз только одного места ручной клади и не включающие норму бесплатного провоза багажа. «Аэрофлот» введет безбагажный тариф вместо самого дешевого тарифа с багажом на ряде среднемагистральных направлений.