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Эксперты оценили преимущества безбагажных тарифов для пассажиров «Аэрофлота»

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Безбагажные тарифы, которые со 2 апреля 2019 года вводятся на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», будут востребованы у пассажиров. Такое мнение высказали эксперты, комментируя нововведение перевозчиков.

«Конечно, такие тарифы будут пользоваться спросом у пассажиров. Сегодня мы уже начинаем привыкать самостоятельно моделировать свою поездку – то есть не выбирать фиксированное предложение той или иной авиакомпании, а выбирать различные пакеты услуг или самостоятельно выбрать эти услуги, как у бюджетных авиакомпаний. Это общемировая тенденция, и конечно, такие тарифы будут пользоваться спросом», — отметил в беседе с «Лентой.ру» руководитель интернет-портала AVIA.RU Роман Гусаров.

Как заявил ТАСС руководитель аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, процент летающих без багажа пассажиров «Аэрофлота» и «России» достаточно высок, и введение безбагажного тарифа может исключить возможность перетока клиентов к конкурентам. Также эксперт считает, что благодаря нововведению авиакомпании группы «Аэрофлот» смогут активно конкурировать с национальными авиаперевозчиками Италии и Германии, несмотря на то, что такой тариф у иностранных перевозчиков появился уже давно.

Поводом для введения таких тарифов стали многочисленные просьбы пассажиров, путешествующих налегке. До сих пор они вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа. Теперь такие путешественники смогут сэкономить, воспользовавшись новой тарифной линейкой «Аэрофлота».

«Главная цель введения безбагажного тарифа — сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта, это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний — заявил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. — Теперь мы можем предложить оптимальные варианты и тем, кто хочет путешествовать налегке и недорого, и тем, кто хочет получить премиальный опыт полета».
При этом на всех рейсах авиакомпании «Россия» и «Аэрофлота» по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

В «Аэрофлоте» также отметили, что введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса. На некоторых направлениях стоимость минимального тарифа может снизится до 30 процентов.

На рейсах авиакомпании «Россия» под коммерческим управлением «Аэрофлота» безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях. На собственных рейсах «Аэрофлота» безбагажные тарифы вводятся для перевозок в города Германии и Италии.

Группа «Аэрофлот» планирует к 2023 году довести пассажиропоток до 90-100 миллионов пассажиров. Этого результат группа намерена достигнуть в том числе и за счет максимально низких для россиян цен на авиабилеты.

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