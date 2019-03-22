Российская авиакомпания пострадала из-за «невостребованных» Sukhoi SuperJet

Российская авиакомпания Red Wings была вынуждена отказаться от закупки самолетов Airbus A220-300, эксплуатацию которых в России не разрешила Росавиация, пишет «Коммерсантъ». По информации собеседников издания, это может быть связано с отказом Канады сертифицировать российский самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Airbus A220-300 прежде выпускался под брендом Bombardier CS300, но сменил название после того, как канадского производителя поглотил Airbus. Его производство до сих пор ведется в Канаде. Ранее власти этой страны не выдали сертификат типа, необходимый для эксплуатации, SSJ-100 и российскому вертолету «Ансат».

По данным газеты, решение могло быть связано с путаницей вокруг сертификации российских самолетов. С 2016 года за нее отвечает Росавиация, хотя в ее документах уполномоченным органом назван Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Из-за этого некоторые страны не признают сертификаты, выданные Росавиацией российским самолетам.

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Именно этим якобы был продиктован отказ в выдаче аналогичного документа в России Airbus A220-300. В результате Red Wings, принадлежащая дочерней компании государственной «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), была вынуждена отказаться от закупки шести самолетов, уже приобретенных для нее Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Также в компании говорят, что не смогут открыть в 2019 году несколько новых маршрутов, но отказываются раскрывать потери.

SSJ-100 начали производить в 2008 году. Основным эксплуатантом на сегодняшний день является «Аэрофлот». До недавнего времени самолеты поставлялись в Европу, но за последние месяцы от них отказались сначала бельгийская Brussels Airlines, а затем ирландская CityJet. В России такой шаг объяснили непродуманной бизнес-схемой перевозчиков.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что невостребованные самолеты могут быть проданы словенской авиакомпании Adria. В конце февраля стало известно, что производитель — «Гражданские самолеты Сухого» — заключил контракт на поставку с компанией Kom Airlines Company Limited из Таиланда. При этом отмечалось, что ей будут проданы новые самолеты.

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