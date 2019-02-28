На ненужный Sukhoi SuperJet нашли нового покупателя

Самолеты Sukhoi SuperJet 100, от которых отказалась ирландская авиакомпания CityJet, продадут в Таиланд, говорится в сообщении на сайте компании-производителя — «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

«Авиакомпания "Гражданские самолеты Сухого" и таиландская компания Kom Airlines в рамках авиасалона в Бангалоре (Индия) подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100», — говорится в сообщении.

Поставки будут производиться в 2019-2020 годах. Каждый самолет способен взять на борт сто пассажиров. Общая стоимость контракта составит 300 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что ирландская CityJet, отказалась от использования семи SSJ 100. Согласно контракту с ГСС, всего ей должны были поставить 15 самолетов. Еще раньше от эксплуатации российских лайнеров отказалась бельгийская Brussels Airlines.

В России решение CityJet объяснили неэффективной бизнес-моделью перевозчика. При этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о достигнутой договоренности о продаже оказавшихся ненужными самолетов словенской авиакомпании Adria.

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