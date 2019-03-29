«Аэрофлот» подписал соглашение о развитии международного хаба в Красноярске

Компания «Аэрофлот» и аэропорт Красноярск в рамках Красноярского экономического форума подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) группы «Аэрофлот» в Красноярске. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей Панов, губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

«В соответствии с новой стратегией группы "Аэрофлот" мы приступаем к созданию международного хаба в Красноярске. Бизнес-модель хаба с комфортными стыковками позволит нам привлекать транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях, а наши перспективные планы предусматривают создание ряда региональных баз в России. Группа "Аэрофлот" внесет реальный вклад в выполнение поручения президента Российской Федерации расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву», — отметил Андрей Панов.

Красноярск станет вторым для «Аэрофлота» аэропортом, где будут базироваться современные самолеты авиакомпании, включая отечественные SuperJet 100. Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год. Как ожидается, к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске может достичь миллиона человек.

Развитие хаба на базе аэропорта Красноярск позволит расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов из краевой столицы, повысить мобильность населения и будет способствовать связанности субъектов Российской Федерации.

По словам Андрея Метцлера, развитие новой хабовой модели в Красноярске в сотрудничестве с крупнейшим российским авиаперевозчиком «откроет новую страницу в истории развития аэропорта Красноярск». «Авиаузел получит стимул для дальнейшего развития, а жители края и гости получат дополнительные возможности для путешествий и развития деловых связей», — подчеркнул он.

Задача создать международный хаб в Красноярске была поставлена в новой Стратегии развития до 2023 года «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота», которая была утверждена советом директоров авиакомпании в ноябре 2018 года.