Названы самые дорогие спортивные бренды

Самым дорогим спортивным брендом стал Nike, его стоимость оценивается в 36,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

Вторую строчку списка занял ESPN, оцененный в 13,1 миллиарда долларов, а тройку замкнул Adidas (11,2 миллиарда долларов). В пятерку лидеров также вошли производитель спортивных напитков Gatorade (6,7 миллиарда долларов) и телеканал Sky Sports (4,4 миллиарда долларов). На десятом месте — Reebok, стоимость которого составляет 800 миллионов долларов.

Согласно исследованию Interbrand Corp., самыми дорогими брендами в мире в 2019 году стали Apple и Google. Apple в текущем году подорожала до 234,241 миллиарда долларов (рост составил девять процентов), а Google — до 167,713 миллиарда долларов (на восемь процентов). Третья строка в рейтинге досталась Amazon (125,263 миллиарда долларов).

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