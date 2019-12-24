В России появилась новая сверхбогатая женщина

Вдова Владимира Когана Людмила станет новичком в рейтинге богатейших бизнесменов России и топ-10 самых богатых женщин страны. Унаследованные ею активы, в том числе «Уралсиб», предварительно оцениваются в 500 миллионов долларов. Информация об этом появилась у журнала Forbes.

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Владимир Коган скончался в июне 2019 года после продолжительной болезни. Его жена унаследовала все имущество, сообщила ее представитель Ирина Волина. Ее крупнейшим активом стала доля в 81,8 процента акций в банке «Уралсиб». Стоимость пакета акций по состоянию на 24 декабря оценивается более чем в 440 миллионов долларов, следует из данных Московской биржи.

Кроме того, согласно базе данных СПАРК, Людмила Коган является гендиректором компании «БФА-Девелопмент». Конечным владельцем фирмы является кипрский офшор Transcrest Ltd. Согласно информации кипрского реестра компаний, он принадлежит Людмиле Коган.

В 2019 году богатейшей женщиной России вновь признали Елену Батурину — вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и владелицу девелоперской компании «Интеко». Ее состояние, как и год назад, оценено в 1,2 миллиарда долларов. На втором месте — основатель и глава интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в миллиард долларов. Третьей стала жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна, владеющая вместе с супругом крупным пакетом акций страховой компании «Согаз».

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