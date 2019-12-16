Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список десяти самых заметных новых миллиардеров в мире по версии американского журнала Forbes. Материал опубликован на сайте издания.

По состоянию на декабрь 2019 года состояние Бакальчук составляет миллиард долларов. В 2018 году доход основанной ею еще в 2004 году компании достиг 1,9 миллиарда долларов. Как пишет Forbes, клиентами Wildberries являются около двух миллионов человек на территории не только России, но также Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

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Основательница Wildberries стала второй россиянкой, чье состояние превысило миллиард долларов. Первой является супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, которая сохраняет статус самой богатой женщины России.

В десятку наиболее заметных новых миллиардеров также вошли американская модель Кайли Дженнер, которая стала миллиардером в возрасте всего 21 года, опередив по этому показателю основателя Facebook Марка Цукерберга. В ноябре 2019 года она согласилась продать долю в своей косметической компании Kylie Cosmetics за 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, издание включило в список Маккензи Безос — после развода с основателем Amazon и одним из богатейших людей планеты Джеффом Безосом ее состояние оценивается в 34,5 миллиарда долларов. По оценке Forbes, она является четвертой богатейшей женщиной в мире.

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