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Самую богатую женщину России объявили в розыск

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Елена Батурина
Елена Батурина

Мировой суд Калмыкии объявил в розыск самую богатую женщину России Елену Батурину. Она пять раз не явилась на слушания по делу о клевете, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Преследование вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова начато по жалобе Эренцена Манжеева. Он является финансовым управляющим в деле о банкротстве брата Батуриной — бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина.

Как объяснил представляющий интересы Манжеева адвокат Дмитрий Савочкин, заявление подано еще в сентябре. Оно связано с процессом, который сейчас проходит в Австрии.

В нем Батурин оспаривает утверждение сестры, что он подделал приложение к заключенному между ними в 2007 году договору. В документе должны были разрешиться взаимные претензии, однако у сторон оказались различные приложения.

Во время тяжбы Батурина заявила, что против Манжеева в России расследуют уголовное дело. Оно связано с тем, что адвокат с помощью поддельных документов получил доступ к деньгам предпринимательницы. Сам Манжеев опроверг эту информацию.

Батуриной о новом уголовном деле известно. Ее интересы представляют четыре адвоката, они попросили провести процесс без ее присутствия. Однако в соответствующем ходатайстве нет причин, почему она не может присутствовать лично.

Вызов в суд связан с тем, что судья должна лично разъяснить ей права и обязанности. На звонки по телефону Батурина не ответила, письма по адресу регистрации вручить не удалось. Более того, адвокаты в суде заявили, что сами не могут связаться с клиентом — у них нет прямых телефонов и электронных адресов. На время розыска суд приостановил уголовное дело, но просьбу Манжеева о домашнем аресте для Батуриной не удовлетворил.

Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она признается самой богатой женщиной России не первый год. Ее основными активами являются 75 процентов акций немецкого производителя мембранных конструкций Hightex и несколько строительных проектов в Европе и США.

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