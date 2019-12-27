Объявление в розыск самой богатой россиянки объяснили

Представитель самой богатой россиянки, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, объяснил объявление ее в розыск. Геннадий Теребков назвал случившееся рейдерской атакой со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его словам, Фридман использует брата предпринимательницы Виктора Батурина и «его необоснованные требования». А то, что это происходит сразу после смерти Лужкова, вызывает к оппонентам «особое презрение», добавил Теребков.

Материалы по теме Дорогой москвич Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего

Он пообещал, что решение будет обжаловано, и подчеркнул, что судья проигнорировала присутствие адвокатов и письменные заявления ответчицы, подтверждающие их полномочия. Также в квалификационную коллегию, указал Теребков, поступит заявление с требованием провести проверку действия судьи.

Иск подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве Виктора Батурина. Ранее предпринимательница заявила, что в его отношении в России расследуется дело о подделке документов, благодаря которым он получил доступ к ее средствам. Сам Манжеев утверждает, что это неправда.

Объявление в розыск связано с тем, что судья не смогла связаться с Батуриной и лично разъяснить ей права и обязанности. Богатейшая россиянка не отвечает на звонки и письма, а ее представители не могут дать контакты.

Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она признается самой богатой женщиной России не первый год. Ее основными активами являются 75 процентов акций немецкого производителя мембранных конструкций Hightex и несколько строительных проектов в Европе и США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!