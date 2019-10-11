Систему безопасности в синагоге Галле установил связанный с группой «Альфа» фонд

Установкой систем безопасности в атакованной террористом синагоге в немецком Галле занимался фонд JAFI Security Assistance, спонсорами которого выступают российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, со ссылкой на The Jerusalem Post сообщает РБК.

Именно установленная система безопасности по утверждению наблюдателей спасла жизнь 51 молящемуся в синагоге.

The Jerusalem Post отмечает, что в течение последних нескольких лет фонд спонсировал установку систем безопасности в еврейских общинах по всей Европе для защиты от террористических атак. По этому поводу РБК направил запрос в пресс-службу компании JAFI Security Assistance Fund.

Стрельба в Галле произошла 9 октября около синагоги во время праздника Йом Кипур в регионе Саксония-Анхальт. По данным местной полиции, по меньшей мере два человека погибли. По предварительной информации, злоумышленник несколько раз выстрелил из автомата и сбежал на машине. Отмечается, что нападавших могло быть несколько. Полиция призвала жителей Галле не выходить из дома, пока ведется их поиск. Bild также сообщает, что на еврейское кладбище бросили ручную гранату.

