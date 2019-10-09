Опубликованы кадры с расстрелявшим людей у синагоги в Германии

Опубликованы фотографии подозреваемого в нападении на людей возле синагоги в центральной Германии. Кадры появились в Twitter-аккаунте ffmerz.

На снимке запечатлен мужчина в камуфляже и каске с оружием в руках.

Кроме того, в сети появилось видео с моментом стрельбы, ролик опубликован в Twitter-аккаунте издания «Известия».

Инцидент произошел в городе Галле около 12 часов дня по местному времени. По последним данным, погибли по меньшей мере два человека, число пострадавших не называется.

В полиции сообщили, что подозреваемых несколько. Согласно информации правоохранительных органов, один человек уже задержан. Сообщается также, что нападавшие бросили ручную гранату на еврейское кладбище.

В эти дни, 8-9 октября, отмечается Йом-Киппур, который также называется Судным днем — самый важный из праздников в иудаизме. Это день поста, покаяния и отпущения грехов.

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