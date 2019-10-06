В американском баре устроили массовую стрельбу

В американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, неизвестный открыл стрельбу в баре. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье около 1:27 по местному времени (9:27 по московскому времени). Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия тела четверых погибших. Еще пять человек были ранены, в настоящее время они находятся в больнице в стабильном состоянии.

Представитель полиции пояснил, что на данный момент нападавший все еще находится на свободе. «У нас до сих пор нет достаточно хорошего его описания, мы даже не знаем точно, сколько всего было стрелявших», — уточнил он.

При этом телеканал ABC News сообщает, что стрелком был мужчина-латиноамериканец.

В настоящее время место преступления оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов.

В сентябре стрельба произошла в баре в штате Южная Каролина (США). Тогда погибли два человека, еще восемь были ранены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



