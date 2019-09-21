В американском баре расстреляли посетителей

В результате стрельбы в баре в штате Южная Каролина (США) погибли двое человек, еще восемь оказались ранены. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на шерифа округа, где произошло преступление.

Известно, что двое погибших мужчин до сих не опознаны. Четырех пострадавших доставили в различные больницы для углубленного лечения. Еще четыре человека, получившие незначительные повреждения, остались в местных медицинских учреждениях.

Сообщается, что во время стрельбы в баре находилось много людей.

Материалы по теме Белая смерть Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки

31 августа неизвестный человек принялся расстреливать случайных прохожих из угнанного почтового грузовика в американском штате Техас. Инцидент произошел в городе Одесса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru