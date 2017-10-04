Белая смерть

Заботливый сын, заядлый игрок, тайный миллионер и исламский террорист, борец с крестоносцами Абу Абдульбарр Амрики — лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок, убивший 59 посетителей музыкального концерта, остается человеком-загадкой. До сих пор полицейские и агенты ФБР не могут определиться, что же толкнуло его на самый массовый расстрел в истории США. «Лента.ру» разбиралась в том, что известно о человеке, истинную сущность которого пока так и не раскусили всесильные американские спецслужбы.

Дай мне стереотип

«Это как если бы на Землю упал астероид. Нет абсолютно никакого смысла, никакой причины, по которой он бы это сделал», — брат убийцы Эрик Пэддок выразил, пожалуй, всеобщую точку зрения на случившееся. Но когда общество узнает о массовом расстреле, оно требует объяснения мотивов.

На выбор обычно предлагается несколько стереотипов: если стрельба произошла в школе, наверняка это забитый и униженный ученик пришел отомстить своим однокашникам с оружием в руках. Так было, например, в школе «Колумбайн», когда два подростка атаковали учителей и их подопечных, убив 15 человек.

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Если же преступник — выходец из исламской страны, или, например, при стрельбе он кричал «Аллаху акбар!» — тут все тоже понятно, наверняка это очередной джихадист с промытыми «Исламским государством» (ИГ) мозгами. Так было в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида) — там в июне 2016-го американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 посетителей. Полиция быстро выяснила, что террорист перед атакой принес клятву верности «халифу» ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

И, наконец, безумец с оружием в руках может оказаться ультраправым активистом, борцом с засильем негров, евреев и других угнетателей рода человеческого. Так, в 2015-м: 22-летний белый американец Дилан Руф расстрелял прихожан черной церкви в городе Чарлстон, убив девять негров.

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Случай Пэддока не укладывается в прокрустово ложе стереотипов: белый мужчина без явных религиозных или политических предпочтений расстрелял преимущественно белых посетителей концерта музыки кантри.

Именно поэтому 3 октября на главной странице сайта CNN одной из главных новостей было сообщение с заголовком «Мотив преступника все еще неизвестен».

Кто вы, мистер Пэддок?

«Мы понятия не имеем, во что он верил. Я не могу проникнуть в разум психопата», — рассказал журналистам шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо. Чтобы хоть немного приблизиться к истине, следователи и журналисты принялись подробно изучать все факты о теракте и его исполнителе.

Вся галерея «Страх и смерть в Лас-Вегасе» Продолжить Фото: David Becker / Getty Images 1 /10

С терактом все уже описано: убийца забронировал две комнаты, одну с окном на север, другую — на восток. Когда начался концерт, он разбил стекло (скорее всего, молотком) и открыл огонь. К двери подбежали охранники — он ранил одного из них в ногу. Когда за дело взялся полицейский спецназ и выбил дверь, Пэддок был уже мертв.

В номере нашли 23 единицы оружия, в том числе множество винтовок, несколько — с оптическими прицелами. 19 стволов обнаружили у него дома — вместе со взрывчаткой и тысячами патронов.

Сразу возник вопрос: откуда взялось автоматическое оружие, запрещенное к продаже в США? Ответили на него достаточно быстро — по-видимому, Пэддок установил на две винтовки вполне легальный подпружиненный телескопический приклад (еще называемый прикладом bump-fire). Он позволяет использовать энергию отдачи для повторного нажатия на спусковой крючок — формально оружие остается полуавтоматическим (то есть легальным), но темп стрельбы резко увеличивается, достигая значений армейских образцов. Вооруженный такой винтовкой человек обладает огромной огневой мощью.

Пример работы подпружиненного телескопического приклада

Но вот с мотивом преступления так быстро разобраться не удалось. В биографии убийцы не так много странных или тревожных моментов.

В молодости Пэддок работал аудитором в промышленном гиганте, предшественнике современной Lockheed Martin. Он пробовал себя в бухгалтерском деле и в управлении собственностью. К пенсии бездетный Пэддок накопил приличную сумму и с головой окунулся в мир азартных игр.

«Для него это было что-то вроде работы. Работы, на которой ты зарабатываешь», — рассказал Эрик, брат убийцы. По его словам, Стивен мог проиграть миллион долларов, и у него все равно оставались деньги на жизнь. Однажды он провел в отеле четыре месяца, постоянно играя. А один раз казино Atlantis предоставило его семье весь верхний этаж совершенно бесплатно. «Его знали. Он был одним из лучших. Однажды он даже выиграл машину», — подытожил Эрик.

Журналисты сообщили: за минувшие два десятка лет Пэддок покупал и продавал недвижимость в нескольких штатах, учился управлять самолетами — купив два для полетов — и охотился на Аляске. Особенно часто он покупал дома в поселках для престарелых — в последние годы он сменил три места жительства, и все в такого рода населенных пунктах. После двух неудачных браков он жил с подругой Мэрилу Дэнли — соседи рассказывают, что дома они показывались редко, предпочитая многомесячные туры по казино.

«Он был странным. Особо ни с кем не общался. Как будто живешь рядом с пустотой. Можно, не знаю, быть ворчливым, хоть каким-то. Он был никаким. Тихоня!» — вспоминает один из соседей. По его словам, Пэддок с Дэнли жили тихо, за закрытыми шторами. Иногда, правда, открывали дверь гаража — тогда все видели огромный сейф размером с холодильник.

Казино и отель Mandalay Bay, откуда Пэддок вел огонь. На 32-м этаже видно разбитое окно Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Примечательная деталь биографии Пэддока: его отец — известный налетчик на банки Бенджамин Хоскинс Пэддок. В 1960-х он входил в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников. На объявлениях о розыске его характеризовали как «склонного к суициду психопата».

Последний раз на связь с родственниками лас-вегасский стрелок выходил в сентябре — тогда на Флориду обрушился ураган «Ирма», и Пэддок позвонил своей 90-летней матери узнать, не пострадал ли дом.

Власти скрывают

Вокруг произошедшей трагедии сразу возникли теории заговора. «Один из воинов Халифата Абу Абдульбарр Амрики, да примет Аллах его шахаду, после тщательной подготовки атаковал крестоносцев на одном из музыкальных концертов», — заявление аффилированного с «Исламском государством» информационного агентства «Амак» вызвало шквал обсуждений в соцсетях.

Заявление «Исламского государства»

ФБР, однако, было непреклонно: свидетельств принадлежности Пэддока к международным террористическим организациям нет. Кроме того, самоубийство противоречит мусульманским канонам. Исламский террорист скорее взорвался бы вместе с «крестоносцами», но не убивал бы себя отдельно — иначе не видать рая и 70 прекрасных гурий.

Одна из посетительниц рассказала о странном инциденте до начала концерта: по ее словам, некая латиноамериканка пришла на фестиваль и принялась распихивать людей локтями, пытаясь подобраться как можно ближе к сцене. «Она начала ругаться со стоящей перед ней женщиной, сказала, что она умрет, что все тут умрут», — пояснила очевидица. Сварливую латиноамериканку вывели с концерта вместе с ее спутником. Полиция, однако, не подтвердила эту информацию.

Есть и другие версии разной степени чудовищности. «Он лишь подставная утка в этой операции. На записи слышно несколько автоматических пушек с разной звуковой сигнатурой, из них стреляют независимо друг от друга. Звуковые сигнатуры тут очевидные. Несколько атакующих ведут огонь из разного оружия с разным темпом стрельбы», — написал пользователь Facebook в одном из сообществ ветеранов американских вооруженных сил.

Некоторые особо рьяные фанаты президента США Дональда Трампа обвиняют в случившемся Демократическую партию и бывшего кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон. Так они, по замыслу конспирологов, хотят отобрать у законопослушных американцев их оружие. В доказательство приводится твит Клинтон:

«Люди в Лас-Вегасе начали разбегаться, заслышав выстрелы. Представьте, что было бы, будь у преступника глушитель, упростить получение которого хочет Национальная стрелковая ассоциация», — написала она, в предыдущем сообщении призвав не пытаться заработать на трагедии политические очки. Ей ответили, что глушитель не делает выстрелы из винтовки полностью бесшумными, и обвинили как раз-таки в попытке заработать политические очки. На нее это, кажется, не произвело особого впечатления.

В любом случае нынешний «шутинг» выпадает из картины привычных преступлений такого рода в США, совершенно не укладывается в традиционные стереотипы. Поэтому делать выводы до публикации хотя бы предварительных результатов следствия совершенно бессмысленно.

Деятельность группировки «Исламское государство» запрещена на территории России.