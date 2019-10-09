Неизвестный расстрелял людей у синагоги в Германии

Неизвестный открыл стрельбу возле синагоги в центральной Германии и скрылся. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в городе Галле в регионе Саксония-Анхальт. По данным местной полиции, по меньшей мере два человека погибли.

По предварительной информации, злоумышленник несколько раз выстрелил из автомата и сбежал на машине. Отмечается, что нападавших могло быть несколько. Полиция призвала жителей Галле не выходить из дома, пока ведется их поиск.

Bild также сообщает, что на еврейское кладбище бросили ручную гранату.

Как сообщает железнодорожный оператор Deutsche Bahn, главный вокзал города временно закрыт.

На 8-9 октября в этом году выпал Йом-Киппур — самый важный из праздников в иудаизме. Это день поста, покаяния и отпущения грехов, также его называют Судным днем. Считается, что в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Пост в Йом-Киппур подразумевает полный отказ от еды и питья. Он обычно начинается за полчаса до захода солнца накануне праздника и заканчивается с наступлением вечера через сутки, после появления на небе третьей звезды.

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