Мужчина хотел поджечь синагогу и сам оказался в огне

Житель Великобритании Тристан Морган (Tristan Morgan) был приговорен к пожизненному пребыванию в больнице за поджог синагоги в городе Эксетер. Об этом пишет Daily Mail.

На записях с камер наблюдения видно, как Морган сначала 14 раз ударяет маленьким топором по окну здания и уходит. Затем он возвращается с зеленой канистрой с горючим веществом, которым поливает оконный проем.

После этого мужчина кидает внутрь здания горящую бумагу. Пламя вспыхивает настолько сильно, что задевает и самого Моргана. Он пытается его потушить и отходит от синагоги. Британец получил ожоги лба и рук.

Полиции удалось вычислить поджигателя с помощью записей с камер видеонаблюдения. Морган признался в совершении преступления, а также в создании экстремистских песен. Врачи заключили, что он психически нездоров. Судья принял это к сведению и постановил поместить преступника в больницу до конца его жизни.

В конце июня 2019 года мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре Москвы.

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