Дагестанский певец обиделся на комментарии друга и сжег его квартиру в Москве

Известный в Дагестане певец, 32-летний Ризван Алиев, задержан в Москве: его заподозрили в поджоге квартиры знакомого — столичного массажиста. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Вести.ру».

По предварительным данным, Алиев и его знакомый поссорились в середине мая, после чего массажист стал оставлять оскорбительные комментарии на страницах артиста в соцсетях. Алиев пытался помириться со знакомым — но безуспешно. Около трех часов ночи массажист получил срочный вызов и на 40 минут уехал из дома. Вызов оказался ложным.

Как отмечает издание, певец обманом выманил знакомого из дома, а сам залез в его квартиру на третьем этаже через окно и стал искать смартфон с некими компрометирующими данными. Однако найти гаджет Алиев не смог. Вместо этого он забрал сейф с золотыми и серебряными украшениями и поджег диван, после чего покинул квартиру.

Сотрудникам МЧС удалось быстро потушить пожар, в ходе которого никто не пострадал. Певца задержали, и он в своих показаниях рассказал о причинах конфликта. Как оказалось, Алиев вскрыл похищенный сейф при помощи подручных средств, а украшения закопал в лесу. В настоящее время артист отправлен под домашний арест.

6 июля 2018 года сообщалось, что эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке в центре Москвы.

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