Певец Пенкин уснул на лавочке в центре Москвы и лишился многого

Эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке в центре Москвы. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы. После он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время стоимость похищенного устанавливается, проводится проверка.

Сам Пенкин в интервью телеканалу «360» опроверг информацию о краже. «Что за бред такой. Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то», — сказал он.

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