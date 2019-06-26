Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы. Об этом в среду, 26 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Неизвестный угрожает, что совершит самосожжение, и требует переговоров с министром строительства Владимиром Якушевым, уточнил собеседник агентства. Мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома.

Ожидается прибытие экстренных служб.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчине не разрешают построить дом на участке в Рязанской области, который находится в его собственности.

В июле прошлого года в центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджег себя в знак протеста против увольнения из армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!