Брошенный парень сжег любимого кролика девушки ради мести

В английском городе Летчуэрт, графство Хартфордшир, молодой человек пробрался в дом своей бывшей девушки и убил ее любимого питомца. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

18-летний Итан Эндрюс (Ethan Andrews) угрожал Лорен Рейнольдс (Lauren Reynolds), когда пара рассталась. По словам девушки, он постоянно звонил ей и писал смс-сообщения, в которых уговаривал вернуться и желал ей смерти. Британка игнорировала сообщения своего бывшего парня, и вскоре он исчез.

Однако через какое-то время Эндрюс пробрался в ее дом посреди ночи и поджег ее любимого домашнего питомца — кролика по кличке Спайс. В этот момент там находилась вся семья, которую пожарные в срочном порядке эвакуировали. При пожаре погибли и другие животные британки, а также сильно пострадала задняя часть дома.

«Я постоянно плакала, и мой папа вернулся в горящий дом. Мы кричали на него, потому что это было так опасно, но он вышел примерно через 30 секунд и сумел спасти моего ежа Врильо, — рассказала Рейнольдс. — Крольчиха Спайс была моим лучшим другом. Итан знал это, поэтому убил ее, чтобы отомстить мне».

Полицейские арестовали молодого человека через несколько часов после того, как проверили камеры наблюдения в соседском доме и обнаружили у парня в машине канистру бензина. Суд Сент-Олбани приговорил его к 32 месяцам заключения. Сама Рейнольдс до сих пор находится в шоке от случившегося. Ей пришлось пройти курс терапии, чтобы наладить психическое здоровье.

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