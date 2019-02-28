Китаянка ограбила бывшего парня ради свадьбы с нынешним

Жительница Китая ограбила бывшего возлюбленного, чтобы заплатить за свадьбу с нынешним молодым человеком. Об этом сообщает информационный портал World of buzz.

Китаянка по фамилии Чжоу из провинции Чжэцзян пришла в гости к бывшему парню и соврала ему, что снова хочет быть вместе с ним. Все еще влюбленный в нее 43-летний поклонник был очень рад и отправился с ней по магазинам, прихватив с собой десять тысяч юаней (98,5 тысячи рублей) наличными. После посещения торгового центра они пошли в парк, где 31-летняя Чжоу предложила мужчине пойти к холмам, найти уединенное место и «заняться кое-чем потрясающим».

Доверчивый поклонник согласился, и Чжоу попросила его раздеться, а затем позволить привязать себя к дереву. Когда тот исполнил просьбы девушки, та забрала его одежду, мобильный телефон и бумажник и убежала. Китайцу удалось освободиться лишь спустя два часа. Он зашел домой, чтобы одеться, а затем пришел в полицейский участок и написал на Чжоу заявление.

Через некоторое время полицейские арестовали Чжоу, уже успевшую потратить все деньги. На допросе та призналась, что она и ее нынешний парень потеряли работу, и у них не было даже 100 юаней для оплаты аренды за комнату. Владелец жилья грозил их выселить, и молодой человек Чжоу пообещал ей, что если она достанет деньги, то он женится на ней. Девушка очень обрадовалась и решилась украсть деньги «на свадьбу».

Против нее возбудили дело о краже, а ее нынешнего парня обвинили в содействии преступнику. Пара ожидает суда.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!