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Жених собрал для родителей возлюбленной слишком мало денег и остался один

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Китаянка бросила возлюбленного после того, как узнала, сколько денег он собирался подарить ее родителям на Китайский новый год. Об этом сообщает информационный портал Next Shark.

Житель Тайваня поделился перепиской с бывшей девушкой в социальных сетях. После двух месяцев отношений девушка позвала его отпраздновать Китайский новый год с родителями. Перед торжеством она поинтересовалась у парня, сколько денег он положил в красные подарочные конверты для ее родителей.

Мужчина признался, что планировал подарить всего 7,2 тысячи новых тайваньских долларов (15,4 тысячи рублей). Его подругу эта сумма не устроила. «Это Китайский новый год, а не свадебный ужин! Ты не думаешь, что этого маловато? Я надеюсь, тебе не плевать на меня. Там будет много родственников, ты должен уважить моих родителей», — написала она ему и потребовала подарить 13,2 тысячи новых тайваньских долларов (28,2 тысячи рублей).

Китаец пытался возразить возлюбленной и заметил, что их «жизненные ценности немного не сходятся», что может привести к конфликтам в будущем. Девушка разозлилась и объявила о расставании.

В сети пользователи поддержали мужчину и обвинили его бывшую подругу в меркантильности. Некоторые предположили, что разрыва можно было бы избежать, если бы девушка подарила его родителям такую же сумму.

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