Жених собрал для родителей возлюбленной слишком мало денег и остался один

Китаянка бросила возлюбленного после того, как узнала, сколько денег он собирался подарить ее родителям на Китайский новый год. Об этом сообщает информационный портал Next Shark.

Житель Тайваня поделился перепиской с бывшей девушкой в социальных сетях. После двух месяцев отношений девушка позвала его отпраздновать Китайский новый год с родителями. Перед торжеством она поинтересовалась у парня, сколько денег он положил в красные подарочные конверты для ее родителей.

Мужчина признался, что планировал подарить всего 7,2 тысячи новых тайваньских долларов (15,4 тысячи рублей). Его подругу эта сумма не устроила. «Это Китайский новый год, а не свадебный ужин! Ты не думаешь, что этого маловато? Я надеюсь, тебе не плевать на меня. Там будет много родственников, ты должен уважить моих родителей», — написала она ему и потребовала подарить 13,2 тысячи новых тайваньских долларов (28,2 тысячи рублей).

Китаец пытался возразить возлюбленной и заметил, что их «жизненные ценности немного не сходятся», что может привести к конфликтам в будущем. Девушка разозлилась и объявила о расставании.

В сети пользователи поддержали мужчину и обвинили его бывшую подругу в меркантильности. Некоторые предположили, что разрыва можно было бы избежать, если бы девушка подарила его родителям такую же сумму.

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