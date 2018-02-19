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Египтянка бросила мужа из-за отказа купить шаурму

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Египтянка решила развестись с мужем после того, как супруг отказался купить ей шаурму. Об инциденте сообщило издание Khaleej Times.

«Согласно традициям, нас познакомили родители. Я впервые увидела его всего за пару месяцев до свадьбы и не заметила, какой он скупой», — рассказала женщина. По ее словам, в первую же неделю после брака супруг заявил ей, что ненавидит куда-либо ходить, так как это «пустая трата денег».

Однако спустя 40 дней после свадьбы женщина все же уговорила мужа впервые пойти погулять. Во время прогулки она попросила его купить шаурму, но тот отказался, сославшись на то, что уже приобрел ей сок. Мужчина обвинил ее в меркантильности и устроил скандал. После этого женщина окончательно решила вернуться к родителям и в тот же день подала заявление на развод. В ближайшие несколько недель его рассмотрит суд.

В 2013 году Египет был признан арабским государством, где к женщинам относятся хуже всего. В стране очень высокий уровень насилия по отношению к женщинам, распространено насильственное женское обрезание, также женщины плохо представлены во власти.

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