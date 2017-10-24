Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предпочел питерской шаверме московскую шаурму. В интервью «Российской газете» он назвал этот вид фастфуда на столичный манер.

«Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне от метро газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», — заявил он.

Неизвестно, действительно ли Полтавченко употребил этот термин, или же это является редакторской правкой.

В октябре 2016 года депутат внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Артемий Галицын предложил выдворять в Москву владельцев киосков фастфуда, называющих шаверму шаурмой. По словам парламентария, термин «шаверма» стал частью культурного кода Петербурга.

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге начался снос самостроя на улицах города. Первыми были ликвидированы павильоны с шавермой и выпечкой на Сенной площади. Всего планировалось снести более 400 нелегальных торговых точек.

Шаурма (или шаверма) — ближневосточное блюдо из питы или лаваша, начиненного приготовленным на гриле, а затем рубленым мясом с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей. В регионах России приняты различные названия этого фастфуда: в Москве — «шаурма», в Петербурге — «шаверма».