Шаурма сразила полсостава «Боруссии»

Девять футболистов дортмундской «Боруссии» отравились шаурмой во время сборов в испанской Марбелье. Об этом сообщает Bild.

Перекусить куриным кебабом решили Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Эмер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Рейман. После этого футболисты почувствовали недомогание. Отмечается, что все игроки восстановятся к матчу Бундеслиги с «Вольфсбургом», который пройдет 14 января.

В апреле 2017 года рядом с клубным автобусом «Боруссии», который вез команду на матч плей-офф Лиги чемпионов с «Монако», произошел взрыв. Полиция сочла произошедшее целенаправленной атакой на дортмундский клуб. Встреча с «Монако», запланированная на эту дату, была перенесена.

В результате в нападении на автобус клуба признался россиянин Сергей В. Он был задержан спустя десять дней после происшествия.

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