Круглосуточная трансляция из ларька с шаурмой загипнотизировала соцсети

Материалы по теме Улыбнитесь, вас снимают Зачем тысячи людей смотрят трансляцию из города, в котором ничего не происходит

В сети обратили внимание на круглосуточную онлайн-трансляцию из ларька канадского общепита King of Donair, специализирующегося на приготовлении шаурмы. Прямой эфир был запущен на YouTube-канале Nova Scotia Webcams.

Несмотря на то, что трансляция началась в конце октября, популярность King of Donair получили только к середине ноября, когда пользователи видеохостинга начали массово подключаться к эфиру и наблюдать за крутящимся на вертеле куском говядины. «Это выглядит чертовски вкусно», — признался один из них.

Некоторые пользователи признались, что эфир King of Donair гипнотизирует их и вызывает нездоровое желание оперативно выдвинуться в ближайший ларек и купить шаурмы на всю оставшуюся жизнь. «Где находится этот чертов ресторан?» — принялись интересоваться они.

По словам журналиста Vice Дрю Брауна (Drew Brown), он наблюдал за «сексуальной трансляцией» в течение трех часов и ему это совершенно не надоело. «Есть, правда и тревожные моменты, — признался он, — когда мясо заканчивается, приходится ждать пока повар вернется с куском замороженного мяса, чтобы снова запустить "круг жизни"».

В начале сентября в сети приобрела популярность прямая трансляция с камеры, установленной на площади небольшого города Джексон в штате Вайоминг. Тогда к эфиру было приковано внимание тысяч людей, которые не только наблюдали за жизнью населенного пункта, но и активно комментировали проходящее. Трансляция идет до сих пор.