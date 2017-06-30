Блогеры устроили прямую трансляцию из могилы

Британские блогеры Джей Свинглер (Jay Swingler) и Ромвелл Генри (Romell Henry) вырыли могилу на заднем дворе дома, соорудили двухместный гроб и устроили 24-часовую трансляцию из-под земли. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

Свинглер и Генри опубликовали на своем YouTube-канале под названием TGFBro трансляцию, на которой можно наблюдать, как они сутки проводят в деревянном ящике, закопанном под землю. Перед началом эксперимента они запаслись кислородом, едой и напитками.

В настоящее время прямой эфир лайкнули уже более ста тысяч пользователей. Блогеры активно общаются со зрителями и отвечают на интересующие их вопросы.

В феврале российский блогер Габар на сутки похоронил себя заживо и устроил прямую трансляцию из гроба. Таким образом он решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве. Предварительно он также самостоятельно изготовил гроб и вырыл яму глубиной в метр.