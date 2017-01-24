В сети появилось видео из гонконгского «дома-гроба»

Видео: reuters.com

В ести появилось видео, в котором рассказывается о проблеме «домов-гробов» в Гонконге. Его публикует Reuters.

Причина распространееости такого жилья — цены на недвижимость, которые с 2012 года выросли почти на 50 процентов. Один из обитателей такого дома рассказал агентству, что платит за найм жилища площадью 1,8 квадратных метров 226 долларов ежемесячно.

В градостроительном департаменте города отмечают, что за ближайшие десять лет будет сдано 460 тысяч квартир, однако социальные работники подчеркивают, что «дома-гробы» создают целый ряд психологических проблем для их обитателей, и потому расселить их нужно как можно скорее.

