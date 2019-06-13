Россиянин в клетке поджег отдел полиции и попал на видео

Пожар, устроенный задержанным в полицейском участке в Санкт-Петербурге, попал на видео. Запись с камер наблюдения в четверг, 13 июня, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сидящий в клетке мужчина закуривает, а затем поджигает стоящий рядом деревянный шкаф. Пока огонь разгорается, он остается неподвижным. Спустя какое-то время сотрудники полиции замечают дым и по очереди забегают в помещение.

Полицейским удалось потушить пожар самостоятельно. Согласно последним данным, задержанный направлен в другое отделение.

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