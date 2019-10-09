Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.

По данным издания, нападавшим оказался 27-летний немец из федеральной земли Саксония-Анхальт по имени Стефан B. Отмечается, что он придерживался праворадикальных взглядов и действовал из антисемитских побуждений.

Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также установлено, что у подозреваемого не было сообщников. Согласно кадрам, которые изучает полиция, Стефан B. ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.

Ранее было опубликовано видео с расстрелявшим людей у синагоги в Германии. В ролике заметно, как мужчина в камуфляже выходит из автомобиля и начинает стрелять из автомата.

Инцидент произошел в городе Галле около 12 часов дня по местному времени. По последним данным, погибли по меньшей мере два человека, число пострадавших не называется.

В эти дни, 8-9 октября, отмечается Йом-Киппур, который также называется Судным днем — самый важный из праздников в иудаизме. Это день поста, покаяния и отпущения грехов.

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