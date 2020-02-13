Квартиры в Москве стали меньше

За последние пять лет средняя площадь квартиры в московских новостройках сократилась на 15 квадратных метров, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам риелторов, в январе 2020-го среднестатистическая столичная квартира имеет площадь 65,2 квадратного метра. В 2015-м этот показатель равнялся 80 «квадратам». Эксперты связывают уменьшение размера квартир в Москве с изменениями в структуре предложения: пять лет назад на рынке преобладало жилье в домах бизнес-класса, которое традиционно имеет достаточно большую площадь, а теперь больше стало объектов комфорткласса.

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«Само понятие комфорткласса тогда находилось в стадии формирования, первый раз возникнув после кризиса 2008 года. Интересно, что пять лет назад доля объектов комфорткласса на рынке первичного жилья столицы была минимальной, а сейчас превышает 50 процентов», — отмечают в «МИЭЛЬ».

Риелторы также указывают, что в целом предложение нового жилья в Москве с 2015 года увеличилось в разы: число корпусов в продаже выросло в три раза, с 232 до 655, а число квартир — более чем вдвое, с 16,5 тысячи до 38,1 тысячи единиц. Также общая площадь продаваемых квартир в новостройках увеличилась почти в два раза: 1,32 миллиона квадратных метров продавалось пять лет назад и 2,48 миллиона метров представлено в продаже по данным на сегодняшний день.

В январе сообщалось, что в 2019 году минимальный возраст покупателей жилья в московских новостройках комфорткласса составил 18 лет. Клиентами этой возрастной категории были, в частности, заключены сделки по покупке однокомнатной квартиры стоимостью 5,2 миллиона рублей и «двушки» за 16,9 миллиона рублей. Кроме того, 18-летние совершили ряд покупок в подмосковных жилых комплексах.

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