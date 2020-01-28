Раскрыт возраст самых молодых покупателей квартир в Москве

В 2019 году минимальный возраст покупателей жилья в московских новостройках комфорткласса составил 18 лет, говорится в материалах застройщика ГК «ФСК», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Клиентами этой возрастной категории были, в частности, заключены сделки по покупке однокомнатной квартиры стоимостью 5,2 миллиона рублей и «двушки» за 16,9 миллиона рублей. Кроме того, согласно раскрытой информации, 18-летние совершили ряд покупок в подмосковных жилых комплексах.

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В сегменте бизнес-класса возраст самого молодого покупателя по итогам 2019-го составил 21 год — клиент приобрел за 8,6 миллиона рублей однокомнатную квартиру в новостройке на северо-западе Москвы. В премиум-классе возрастной минимум зафиксирован на уровне 24 лет.

«Один из характерных трендов последних лет — на рынок новостроек активно стали выходить покупатели студенческого возраста, самостоятельно приобретающие жилье, — отмечают в ГК "ФСК". — Конечно, 18-19-летние клиенты не занимают значительной доли в общем объеме спроса: за год у нас было заключено не более трех десятков таких сделок. Как показывает статистика, среди покупателей этой возрастной категории помимо тех, кто приобретает жилье на средства родителей, есть начинающие IT-специалисты, стартаперы, представители творческих профессий».

В августе 2019-го сообщалось, что за последние пять лет доля миллениалов среди покупателей элитной и премиальной жилой недвижимости в Москве выросла в среднем с 15-20 до 45-50 процентов. При этом средний бюджет покупки у этой возрастной категории в 2018-м составил 45 миллионов рублей.

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