Каждый третий россиянин выразил готовность сменить место жительства

Треть (33 процента) трудящихся россиян готовы переехать в другой регион или город ради лучшей работы, показал опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Материалы исследования опубликованы на сайте организации.

Как отмечают аналитики, число граждан, готовых переехать из-за работы, увеличивается на протяжении последних двух лет. В 2017-м на смену места жительства соглашалась четверть трудоустроенных, в 2018-м — 28 процентов. Больше половины работающих (65 процентов) пока не готовы к переезду.

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Чаще других о готовности к передислокации заявляют жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (там 42 процента работающих готовы переезжать). Занятое население, проживающее на Урале, напротив, реже всех соглашается менять место жительства (74 процента не намерены уезжать).

«По данным официальной статистики, число внутренних трудовых мигрантов в 2018 году составило три миллиона человек (в том числе мигрирующих в пределах одного региона), — говорится в материалах НАФИ. — Лидером по притоку внутренних мигрантов является Центральный федеральный округ. Москва — на первом месте по притоку рабочей силы, в столицу приезжает каждый второй мигрант».

Ранее, в сентябре, были названы российские города с мечтающей о бегстве молодежью. Выяснилось, что больше всего молодых людей, готовых переехать в поисках лучшей жизни, проживают в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Наименьшее число таких — в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

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