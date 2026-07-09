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02:02, 9 июля 2026Наука и техника

Станция New Horizons проснулась

НАСА: Межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: NASA / JHUAPL / SwRI / AP

Автоматическая межпланетная станция (АМС) New Horizons вышла из режима гибернации, в котором она находилась около года. Об этом сообщает НАСА.

«New Horizons вернулась в рабочее состояние и готова начать передачу научных данных, собранных в далеком поясе Койпера, далеко за пределами Плутона», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время АМС находится на расстоянии примерно 9,5 миллиарда километров от Земли, а радиосигналы от нее до планеты идут около 8 часов 52 минут.

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В мае в журнале Nature Astronomy появилось исследование, согласно которому у второй малой планеты за орбитой Нептуна обнаружена атмосфера.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии от Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и ее спутника Харона.

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