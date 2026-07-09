Станция New Horizons проснулась

НАСА: Межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации

Автоматическая межпланетная станция (АМС) New Horizons вышла из режима гибернации, в котором она находилась около года. Об этом сообщает НАСА.

«New Horizons вернулась в рабочее состояние и готова начать передачу научных данных, собранных в далеком поясе Койпера, далеко за пределами Плутона», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время АМС находится на расстоянии примерно 9,5 миллиарда километров от Земли, а радиосигналы от нее до планеты идут около 8 часов 52 минут.

В мае в журнале Nature Astronomy появилось исследование, согласно которому у второй малой планеты за орбитой Нептуна обнаружена атмосфера.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии от Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и ее спутника Харона.